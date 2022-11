Decreto Aiuti quater | ok in CdM | bollette | carburante | contanti Le novità in arrivo

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo l’approvazione della NADEF e la previsione di un ulteriore aumento del PIL per il 2022 il governo ha deciso di mantenere il livello di indebitamento previsto dal precedente esecutivo per avere così un tesoretto da 9 miliardi di euro che saranno utilizzati per il nuovo. Il parlamento ha approvato la NADEF e anche la proposta di scostamento di bilancio.Il provvedimento in questione, approvato durante il Consiglio dei Ministri nella serata del 10 novembre 2022, servirà a contenere ulteriormente i costi dell’energia e a prorogare il taglio delle accise sui carburanti (la cui scadenza attuale è prevista per il 18 novembre) fino a fine anno. Oltre allo sconto su benzina, diesel e gas per autotrazione saranno riproposti anche i crediti d’imposta a favore delle imprese.Il governo ha inoltre stabilito il potenziamento ...