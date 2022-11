Decreto Aiuti Quater | Governo Meloni approva bozza Le misure

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 10 novembre 2022)ta in Consiglio dei Ministri unadel. Provvedimento del valore di poco più di 9 miliardi: tra lepreviste l’innalzamento del tetto del contante, la revisione del Superbonus 110%, la proroga del taglio sulle accise dei carburanti, la discussa norma sblocca-trivelle. In arrivo novità anche per quanto riguarda registratori di cassa, fringe benefit e stipendio del personale scolastico. Uno sguardo veloce ai dettagli emersi fin qui.: il Consiglio dei Ministrila. Largo spazio nel provvedimento, dal valore di 9,1 miliardi, a una revisione del Superbonus 110%: l’incentivo – giudicato non più sostenibile per le casse ...