De Paola | “Juve vera rivale? A gennaio il Napoli ha tre big match in 10 giorni”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Paolo Derisponde alla domanda se laeraricordando che ailha tre bigin 10Paolo De, ex direttore di Tuttosport, dice la sua sull’andamento del campionato ai microfoni di TMW Radio: “Roma in frenata? Le dinamiche extra-capo richiederebbero un capitolo a parte, ma vedendola da un punto di vista tecnico, Mourinho sta attuando un atteggiamento tattico che è quello di attendere l’avversario per poi ripartire in velocità, ed è quello scelto in base ai giocatori che ha. L’unico limite è che quando incontra squadre di minore caratura deve imporre il suo gioco ma non sa farlo. Ed è un limite grosso. C’è un’incapacità della Roma di essere pericolosa con squadre di medio-bassa ...

Tutto Juve

VIRTUS VERONA Davide Gandino Alessandria Nicola Morea Molfetta Stefania Genoveffa Signorelli... GIUGLIANO 1928STABIA Matteo Centi Terni Mattia Bartolomucci Ciampino Andrea Cravotta Citta' ......00 Serie C 12a Giornata Girone C: Messina vs Monterosi (diretta) Telecronaca: Pietro DiIl ... Juventus Next Gen vs Novara (diretta) Telecronaca: Andrea Calderoni LaNext Gen ha battuto la ... TMW Radio - De Paola: "Lo scenario per la Juve è cambiato. Adesso ha la miglior difesa del campionato... Paolo De Paola risponde alla domanda se la Juve era vera rivale ricordando che a gennaio il Napoli ha tre big match in 10 giorni.Paolo De Paola parla del momento che vive la Roma di Mourinho e della lotta al vertice che vede la Juventus nel gruppone Champions.