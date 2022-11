Daredevil | Born Again | le riprese della nuova serie Marvel partiranno prima del previsto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Emergono le prime indiscrezioni sulla data e sulla location scelta per lediTV per Disney+ che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Matt Murdock/. Dopo il grande successo riscontrato dalle tre stagioni ditargate Netflix, c'è molta attesa da parte dei fan per il ritorno sul piccolo schermo del vigilante di Hell's Kitchen, interpretatomente da Charlie Cox. Matt Murdock/è già stato ufficialmente introdotto nell'MCU, apparendo anche in diversi episodi di She-Hulk, e adesso è pronto per unatutta sua dal titolo.. Stando alle prime indiscrezioni riportate dal portale The ...

In questi giorni si sta parlando moltissimo diAgain , specialmente in seguito alla conclusione di She - Hulk: Attorney at Law . Vincent D'Onofrio ha voluto partecipare a quest'ondata d'interesse verso il personaggio, condividendo ...Fin dal suo annuncioAgain è diventata una delle serie maggiormente attese dai fan del Marvel Cinematic Universe. Dopo la breve comparsa avvenuta in Spider - Man: No Way Home e il ruolo più corposo avuto ...Vincent D'Onofrio ha condiviso una particolare scena direttamente dalla serie tv di Daredevil; avrà un qualche collegamento col futuro del suo personaggioDaredevil: Born Again, la nuova serie attesa su Disney+, segnerà il ritorno da protagonista dell'eroe interpretato da Charlie Cox.