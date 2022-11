Daniel Craig sfrontato come non l' avete mai visto nella nuova campagna di vodka Belvedere

Prima di recitare insieme in Glass Onion - Knives Out , il nuovo film di Rian Johnson, Dave Bautista eavevano già condiviso la scena in Spectre , il Bond movie diretto da Sam Mendes arrivato nelle sale nel 2015 ( LEGGI LA RECENSIONE ). LEGGI - Dune: capitolo due, Dave Bautista si rasa la ...Dave Bautista ha rivelato chenon era 'la persona più felice del mondo' sul set di Spectre Glass ...Dave Bautista e Daniel Craig avevano già recitato insieme in Spectre, ma l'esperienza con Glass Onion è un'altra cosa a quanto ...Daniel Craig è il protagonista assoluto della nuova campagna del marchio di vodka super-premium diretta dal Premio Oscar Taika Waititi ...