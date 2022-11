Da Stefania Craxi a Giulio Tremonti | ecco tutti i presidenti delle commissioni di Senato e Camera

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mancava solo il tassellonomine alla guidaparlamentari, per completare il quadro operativo della XIX legislatura (in attesa dei “piatti forti” istituzionali del Copasir e della commissione di Vigilanza Rai). Stamattina la maggioranza di centrodestra ha trovato la quadra. AlFratelli d’Italia avrà la presidenza di cinque; tre andranno a esponenti della Lega, due a Forza Italia. Due saranno ledi commissione donne:, riconfermata alla guida della commissione Esteri in quota Forza Italia, e Giulia Bongiorno al timone della commissione Giustizia per la Lega. Tra gli altri nomi, l’ex ministro degli EsteriTerzi di Sant’Agata, eletto in ...