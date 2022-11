Da Napoli a Milano per trovare lavoro | Pietro morto in una stanza d’hotel Si prega per l’amico

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Era ada appena sette giorniCaputo, 21 anni, originario di Pompei ma residente a Torre Annunziata. Era in Lombardia per un colloquio di assunzione. Aveva raggiunto il suo compagno, Francesco Mazzacane, 24 anni, di Torre del Greco. Un destino beffardo che li ha portati in unadi un hotel del Linate L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.