Covid Campania | contagi in calo del 15% Il bollettino del 10 novembre - Cronaca - quotidiano net

Sono 1.723 i nuovi casi di positività al COVID-19 registrati in Campania a fronte di 12.939 test effettuati (9.948 antigenici e 2.991 molecolari). A evidenziare i nuovi positivi al Coronavirus 1.624 tamponi antigenici e 99 molecolari. Sono 1.723 i nuovi casi e 6 i decessi registrati dalla Regione. De Luca si scaglia contro il reintegro dei sanitari no vax: "Serve a mantenere focolaio di infezione nei reparti". Il lungo percorso in cui le nostre vite sono cambiate per colpa della pandemia e delle regole per combattere il Covid, è al centro del racconto e delle riflessioni di studiosi raccolte nel testo «Comu...