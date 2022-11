Così l’addio di Zingaretti alla Regione mette a rischio il lago ex Snia di Roma Manca la sua firma per impedire l’urbanizzazione dell’area

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Uno scrigno di biodiversità a pochi passi dal centro diè ora aa causa di unata. Il futuro deldell’Acqua Bullicante della fabbrica dismessa exViscosa è appesopenna di Nicolainfatti solo ladel presidente uscente dellaLazio sul decreto per estendere la tutela– già nominata Monumento Naturale nel 2020 – ancheparte ancora di proprietà del gruppo edile Pulcini, dove sorgono i resti industriali. L’iter amministrativo è già in corso da due anni,però l’atto finale per “re in sicurezza questo luogo prezioso da altri progetti speculativi” ...