Coronavirus 2.009 casi nuovi casi. Cinque i decessi

GenovaToday

Sono 2.i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 340 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido . Il numero dei contagiati ...Contagi 10 novembre 2022, il bollettino Sono 2.i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 340 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido. Il numero dei contagiati ... Coronavirus: tornano a salire gli attuali positivi, altri 4 decessi Sono 2.009 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 340 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido. Il numero dei contagiati ...Firenze: Sono 2.009 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 340 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido. Il numero dei cont ...