Cop27 | le grandi contraddizioni della transizione ecologica

(Di giovedì 10 novembre 2022) In questi giorni a Sharm el-Sheikh si sta tenendo la 27esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: la. A cui prendono parte oltre 100 capi di Stato e di Governo. Unici assenti Cina e India. Che assieme agli Stati Uniti rappresentano i Paesi maggiormente inquinanti del globo. Il che certo non lascia ben sperare circa l’efficacia delle risoluzioni che verranno adottate. I temi che laaffronterà sono molteplici. Dal come evitare un surriscaldamento terrestre di oltre 1.5 gradi, alla possibilità di aiutare quei Paesi meno responsabili del cambiamento climatico, ma maggiormente esposti alle sue devastanti conseguenze. L’Unione Europea sul tema da parte sua ha predisposto nel Green Deal i propri tempi e modisvolta sostenibile. Eppure nonostante i numerosi sforzi politici, e le mobilitazioni sociali a ...

Molte risorse stanziate per l'adattamento in realtà finiscono suopere infrastrutturali, ... Argomenticlima salute disastri ambientali riscaldamento globale Green and Blue "Con il ...Da Verona a Sharm el - Sheickh per elaborare le richieste aidella terra sulla lotta ai cambiamenti climatici.La parola “sostenibilità” è diventata un mantra. La ritrovi ovunque: sui giornali, in tv, negli slogan pubblicitari o ...Quanti soldi servono ai Paesi del Sud del mondo per finanziare i piani del clima I paesi del sud del mondo avranno bisogno di più di 2mila miliardi di dollari all’anno entro il 2030 per finanziare l ...