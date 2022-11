Contro il caro energia | in arrivo il nuovo Energy Storage System firmato Bluetti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) La crisi energetica ha già mostrato i suoi effetti sul piano economico, facendo lievitare i costi delle bollette in modo inllato, ma il picco arriverà a breve. Il freddo è infatti alle porte e, come avviene ogni anno, porterà a un aumento della richiesta diche andrà a incidere negativamente, in assenza di soluzioni alternative, sia sul bilancio mensile di famiglie e imprese, sia sulle scorte di, le quali rischiano di esaurirsi prima della fine dell'inverno. Molti Paesi hanno già iniziato a prendere provvedimenti, studiando soluzioni che consentano di ridurre il rischio di blackout energetico e contenere i prezzi di questo bene essenziale. Anche alcune aziende impegnate nella produzione di soluzioni per la produzione o l'accumulo diprovano a dare il loro contributo per rendere la ...