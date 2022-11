Conte rompe con il Pd nel Lazio e i dem pensano di accelerare il congresso | Elly Schlein candidata?

Non c'è Francesco Boccia, che ha un ottimo rapporto con M5s ee che, secondo i rumors, sarebbe stato il nome più gradito dai 5 stelle. La Vigilanza Rai, invece, dovrebbe andare ai 5 stelle, ...Io penso che in questo modol'alleanza di centrosinistra che governa il Lazio, senza motivo, perché la Regione non ha mai autorizzato e mai autorizzerà nessun inceneritore . Lo abbiamo ...In Campidoglio in molti rivorrebero l'ex capo di Gabinetto di Gualtieri proprio nel momento di massima difficoltà e costernazione per il Pd, che guarda alle regionali con qualche difficoltà ...La (nuova) spaccatura tra Pd e M5S ufficializzata in diretta tv da Giuseppe Conte dal quartier generale di Campo Marzio, si materializza ...