Conferenza stampa | Alvini al termine di Cremonese-Milan

Leggi su seriea24

(Di giovedì 10 novembre 2022) È un Massimilianosoddisfatto quello che si presenta davanti ai microfoni nel fine partita. “La squadra – sottolinea l’allenatore della– ci ha messo voglia, passione, idee, ha cercato di rendere difficile la vita alcon intensità. Anche a Salerno abbiamo giocato con grande intensità riprendendo una partita in salita su campo difficile. I ragazzi sono da elogiare per la lettura delle situazioni e nel saper sporcare la partita costringendo ila palleggiare più lentamente. Poi sì, Carnesecchi è stato strepitoso ma tutta la squadra ha giocato una buona partita”. Ad un certo punto le è passato per la mente il pensiero della vittoria? “Ultimamente stiamo più bassi soprattutto quando c’è molta qualità nelle altre e concedere campo ci fa rischiare di prendere giocate; è per questo che abbiamo ...