Concorso Ministero della Cultura | bando per 518 funzionari

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ilha indetto unpubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 518da inserire nell’organico mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di ammissione devono essere trasmesse entro il 9 dicembre 2022. Lo ha annunciato il ministro Gennaro Sangiuliano: “Nuove energie per il: con ilper oltre 500tecnici dei benili cominciamo a lavorare per rafforzare la pianta organica. Le porte dell’amministrazione si aprono così all’immissione in ruolo di professionisti altamente specializzati, che porteranno linfa vitale nella tutela e nella valorizzazione dell’immenso patrimonio ...

della Cultura, i posti. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sui siti deldella Cultura e sul portale inPA il bando dipubblico, per titoli ed esami, per il ...pubblico aldella Cultura: il bando per 518 posti di lavoro Ilpubblico deldella Cultura è finalizzato all'assunzione di 518 unità di personale. Vediamo nei ...“Nuove energie per il Ministero della Cultura: con il bando per oltre 500 ... commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui siti del MiC e sul portale “inPA” del concorso pubblico, per titoli ...Presso la sala conferenze del ministero dell’Agricoltura, lunedì 7 novembre – alle 17,20 – si è tenuta stata la prima conferenza stampa ufficiale del nuovo ministro della Sovranità alimentare, Frances ...