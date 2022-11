Con DAZN senza costi aggiuntivi anche «La Gazzetta dello Sport Digital Edition»

DAZN

La partita verrà trasmessa in streaming sue da Sky in co - esclusiva. Non perdetevi neanche un'azionela nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo! Buon divertimento....dalla vittoria nel derby contro la Roma ma motivati a non ripetere il corto circuito che li ha portati a perderela Salernitana due settimane fa. Entrambi i match saranno visibili sia su- ... DAZN + Gazzetta. Combo perfetta: da oggi insieme in un'unica offerta senza costi aggiuntivi Pensa a quando finisce la partita e senti che ti manca qualcosa. Vuoi saperne di più, vuoi vedere le statistiche, o leggere le pagelle.Torna anche la UEFA Conference League per la seconda edizione della sua storia. La prima è stata memorabile, soprattutto per l'Italia e per la Roma : la vittoria dei giallorossi ha riportato in Serie ...