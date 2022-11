Cocciaretto-Andreescu in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Italia-Canada | BJK Cup 2022

(Di giovedì 10 novembre 2022) Elisabettaaffronterà Biancanel primo match di singolare tra, match valido per le fasi finali della BJK Cup. Il confronto di scena a Glasgow parte subito con un match che promette spettacolo. Tathiana Garbin si affida alla giocatrice marchigiana per contendere il primo punto della sfida alla forte, giocatrice talentuosa e favorita dal pronostico. Per entrambe le nazioni è fondamentale partire bene, dunque nessuna delle due giocatrici lascerà andare facilmente questo primo punto. Chi avrà la meglio? SEGUI IL LIVE CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida traandrà in scena, giovedì 10 novembre, a partire dalle ore 11:00. La ...

