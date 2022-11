Clamoroso | ora la moralista Francia ci rimbalza gli immigrati | “Ocean Viking vada in porto italiano”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov – Dietrofront, l’accogliente epare aver cambiato idea e vuole rispedirci glidella. “La regola europea è che l’imbarcazione deve sbarcare nelpiù vicino, che in questo caso è un, dunque bisogna che gli italiani rispettino la regola europea come è stato appena ricordato loro dalla Commissione europea”, ha dichiarato Bruno Le Maire, ministro delle Finanza francese, intervistato da France 2. Ieri la Commissione europea era entrata a gamba tesa nella disputa tra Italia esui 234trasportati dalla nave Ong, imponendo lo “sbarco immediato nelsicuro più ...

