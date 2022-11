Ciclismo | Fabiana Luperini diventa la prima donna a guidare una squadra maschile italiana | DS del Team Corratec

(Di giovedì 10 novembre 2022)diventerà launadi. Ricoprirà infatti il ruolo di direttrice sportiva nel(compaginen che nella prossima stagione opererà il salto dalle Continental alle Professional) accanto a Serge Parsani, Francesco Frassi, Marco Zamparella. Stiamo parlando di un’autentica icona delfemminilie tricolore, capace di vincere ben cinque Giri d’Italia e tre Tour de France (non organizzati da ASO) tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. La 48enne toscana era già stata DS della formazione femminile della Alé Cipollini.ha dichiarato: “Sono molto contenta per ...

