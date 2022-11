Ci vogliono due Ministeri dell’istruzione | uno serve per riformare gli istituti tecnici | “c’è bisogno di professioni adeguate per essere nell’economia mondiale” INTERVISTA al prof Ricciardelli

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Servono gli Stati Generali della scuola. La scuola è l’istituzione più importante del nostro Paese, è un sistema estremamente complesso ed è la fabbrica del futuro. Se non investiamo sulla scuola, e non solo in termini economici, su che cosa investiamo? La verità è che abbiamo un ministeroche in ordine di importanza è considerato tra gli ultimi della lista. E invece, per l’importanza dell’istituzione scolastica, dovrebbeil primo”. L'articolo .