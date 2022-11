Chiofalo | dichiarazioni choc su Fiordelisi | “Litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse L’hanno ricattata perchè…”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Francesco, l’ex di Antonellaha lasciato un’intervista al sito “Fanpage.it” dove attacca duramente la gieffina, ma anche ile ammettendo di aver sentito al telefono anche Gianluca Benin, altro ex dell’influencer salernitana. Di seguito ecco le parole rilasciate da, che sicuramente faranno parlare stasera nella puntata Live del Gf Vip. In L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Edoardo sbotta contro Antonella: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Il Teamquerela Francesco Totti ed Alex Nuccetelli: ecco il comunicato ufficiale Antonella sbotta contro Oriana: “L’ho subito inquadrata e la distruggerò. Ha ...

In una lunga intervista a Fanpage ,ha fatto delledavvero forti, e non solo su Antonella Fiordelisi, ma anche su suo padre. La versione chiofaliana della storia prevede che ...Di seguito ecco le parole rilasciate da, che sicuramente faranno parlare stasera nella puntata Live del Gf Vip . In passato ha dichiarato che Antonella Fiordelisi avrebbe interrotto la ...Nel corso di un'intervista a FanPage, Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7. Lenticchio, così soprannomi ...Francesco Chiofalo, a quanto pare unico detentore della verità sulla vita di Antonella Fiordelisi (insieme a Benincasa) ed ora ha deciso di dire la sua sul padre di lei.