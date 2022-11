Chi si è portata Paola Barale | dietro le quinte in Rai finisce male

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Alcune richieste distarebbero facendo storcere il naso a qualcuno nelledi Ballando con le Stelle: lo scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi, "Forse non tutti sanno che". Nello specifico si vocifera che la showgirl sia esigente con la sartoria. E proprio questo avrebbe scatenato dei malumori sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli altri concorrenti. Secondo Dandolo, lapresterebbe sempre la massima attenzione all'abbigliamento da portare in pista. Tanto che non si avvarrebbe solo delle sarte e dei sarti della trasmissione, ma anche di un suo stylist personale, scelto proprio per lo show. Detta così, in realtà, non si capisce dove sia il problema. Il problema, sempre secondo quanto riportato da Dandolo, è che laavrebbe ...