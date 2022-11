Chi è Giorgia Meloni? Lo spiega Kissinger

(Di giovedì 10 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-5.mp4 Henryè il più grande esperto sia di donne che di strategie politiche. Sentite cosa dice della donna diventata, a sorpresa, la prima donna premier del suo Paese. Lascio a voi intuire di chi si trattka: è davvero facile, facile. Dice: “Per questa donna, che ho conosciuto e studiato, nel momento in cui entra in carica il successo appare tutt’altro che scontato. Anzi, nessuno si aspetta che rimarrà a lungo al potere. Avendo strappato il controllo dell’area conservatrice in un establishment esclusivamente maschile che la tollerava a fatica, dalla sua ha solo una quota di capitale politico…” Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 10 novembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

