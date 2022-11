Che follia la sinistra che difende il comunismo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Che un Ministro dell’Istruzione invii una lettera sobria e pacata alle scuole per invitare a riflettere sulla ricorrenza del Giorno della Libertà, che per volere del Parlamento si celebra il 9 novembre di ogni anno in concomitanza con l’anniversario della caduta del Muro di Berlino, e che ciò generi una reazione immediata e ostile fra forze e movimenti politici che pure ostentano in ogni momento il loro essere democratici, è elemento che fa riflettere non poco. Prima di tutto sulla nostra storia “ideologica”, nel senso bobbiano del termine, cioè su quei pregiudizi, preconcetti e apriorismi che si sono affermati nel secondo dopoguerra e che ci hanno portato ad avere una concezione errata, o quanto meno parziale, oltreché dogmatica, di ciò che è la libertà, e quindi di come la si debba coltivare. Una ideologia che ha permeato non poco, attraverso l’azione di forze politiche e sindacali, ...

Il Manifesto

Leggere oggi le pagine di Nikulin, tragicamente attuali, non puòconvincerci di quanto la guerra, in ogni sua forma, sia un'assurda. In copertina: Mural of War (1896), by Gari Melchers ( ...... Jinmy si trova davanti a una propostalo metterà in seria difficoltà. Nel frattempo, Antonio ... Fabrizio, Invece, e sempre più vittima della suae Marina sempre più in pericolo. ... Lungo la via Ostiense, un percorso di arte e follia ricordando Basaglia Lungo la via Ostiense, un percorso di arte e follia ricordando Basaglia Vi ricordate il Dr. Oz Con il camice blu conduceva il suo show sulla salute. Ora, candidato super-trumpiano al Senato per la sfida-chiave della Pennsylvania, è stato battuto: ecco perché forse è megl ..."Semplicemente una follia anche solo l'ipotesi di eliminare le sanzioni per i commercianti che non accettano i pagamenti con Pos": ad esprimersi così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commenta ...