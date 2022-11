Champions League | occhio Napoli | questo Eintracht va forte

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’non ha paura ed avvisa il, che aveva accolto con sollievo il sorteggio per gli ottavi di finale di, che lo ha visto accoppiato ai tedeschi. Un avversario che gli azzurri non dovranno certamente sottovalutare per non incorrere in brutte sorprese.nuova quarta forza della BundesligaFranco(Credit foto – pagina FacebookFranco)La compagine inglese ha battuto l’Hoffenheim con il punteggio di 4-2 portandosi al quarto posto in classifica dietro Bayern Monaco, Union Berlino e Friburgo. Per i padroni di casa sono andati a segno: D. Sow, Randal Kolo Muani, Éric Ebimbe, Jesper Lindstrom. Per gli ospiti C. Baumgartner e O. Kabak. L’...

"Abbiamo sentito che lanon è abbastanza emozionante e che il calcio europeo è completamente rotto. Ma loro (Juve, Real Madrid e Barcellona ndr) continuano a giocare i tornei non ...Nel momento più difficile, in cui la cocente delusione per l'eliminazione dallapoteva ulteriormente affossare i progetti di 'rinascita' dei bianconeri, è arrivata un un successo ...A La Gazzetta dello Sport, Tardelli ha analizzato così il momento positivo della Juventus: "Il Napoli è in Champions, la Juve in Europa League: non che non debba puntare a vincerla, anzi deve, ma come ...8' di lettura 10/11/2022 - Missione compiuta con tanta fatica e una rimonta epica per i campioni d’Italia all’esordio nella Pool C della Champions League 2023, nel giorno dell’11° anniversario della f ...