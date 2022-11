Chadi Riad | il canterano di Xavi Il Barça ha già trovato l' erede di Piqué

(Di giovedì 10 novembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Tutti aspettavano le lacrime tristi di Piqué, alla sua ultima partita col Barcellona, e invece hanno dovuto asciugare quelle gioiose di, alla sua prima. Se il giovane difensore marocchino, 19 anni, è diventato il giocatore numero 674 a debuttare in Liga con la maglia blaugrana, gran parte del merito - se non tutto - è dello ...Casadó, Gavi, Pablo Torre,e Arnau Tenas Arrasate: 'un buon risultato significherebbe felicità completa' "Penso che (ottenere un buon risultato significherebbe) una felicità completa, è ...Il 19enne difensore marocchino ha esordito contro l’Osasuna nel giorno dell’addio ai blaugrana della leggenda spagnola. L’allenatore sicuro: “Può avere un futuro qui” ...Nella serata in cui Gerard Piquè dice addio al calcio giocato c'è un esordio dalla cantera del Barcellona: si tratta del difensore Chadi Riad ...