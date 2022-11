Cerreto | concesso finanziamento regionale di 60mila euro per l’impianto sportivo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’AgenziaUniversiadi per lo Sport (A.R.U.S.) è statoun contributo economico dial Comune diSannita per la manutenzione straordinaria e messa a norma degli spogliatoi delpolivalente di via XII Angeli. Lapresentazione del progetto s’era resa necessaria per conservare, migliorare e mettere a norma una struttura facente parte del patrimonio edilizioesistente sul territorio. Ilrientra nell’ambito del Programma Summer Universiade Napoli 2019 a valere sul POC 2014/2020. Soddisfatto di tale risultato il consigliere delegato alla programmazione dei lavori pubblici Italo D’Andrea. “E’ sicuramente una soddisfazione e ...