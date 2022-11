Caro-bollette | Meloni ai sindacati | “Momento duro” Oggi il decreto in Cdm

Leggi su inews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo l’incontri tra Giorgiae idi ieri,, giovedì 10 novembre, sarà portato in Consiglio dei ministri ilcontro il, che stanzia i primi 9 miliardi per aiutare famiglie e imprese. “In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle” e “messo in sicurezza il L'articolo proviene da Inews24.it.