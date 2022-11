Carburanti | si lavora alla proroga del taglio delle accise fino al 31 dicembre

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) “In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 eal 312022 sono rideterminate le aliquote di accisa di: benzina (478,40 euro per mille litri); oli da gas o gasolio usato come carburante (367,40 euro per mille litri); gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come(182,61 euro per mille chilogrammi); gas naturale usato per autotrazione (zero euro per metro cubo)”. Lo prevede una bozza del dl Aiuti quater presa in visione da Public Policy. L'articolo proviene da Ildenaro.it.