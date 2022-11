Carabao Cup | De Zerbi batte l' Arsenal | Tottenham a casa Il City elimina il Chelsea

Eurosport IT

Il City elimina il Chelsea, De Zerbi si impone contro l'Arsenal capolista in Premier League. Nel terzo round di, i Citizens superano 2 - 0 i Blues e passano il turno grazie alle reti di Mahrez e Alvarez. Il Brighton dell'ex Sassuolo vince 1 - 3 contro i Gunners, il Tottenham di Conte perde (2 - 0) ...Sono solamente due le sfide che hanno visto, fino a questo momento, City e Chelsea sfidarsi in EFL: entrambe hanno visto i Citizens vincitori. Si tratta del match, valido per il terzo turno del ... Carabao Cup 2022/23: come funziona, albo d'oro, programma, calendario e dove vederla in tv e live streaming Manca la qualificazione agli ottavi il Tottenham che va ko per 2-0. Guardiola stende Potter, fuori anche l'Arsenal, ok il Liverpool ai rigori. Ogbonna tradisce il West Ham ...Manchester City - Chelsea highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Carabao Cup. I Citizens passano agli ottavi di finale ...