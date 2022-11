Campo scuola | il centrodestra scarica Benini - Cronaca - lanazione it

Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: 'Inviti la campionessa Vallortigara a Palazzo Pubblico per illustrarle il programma dei ...Un caso diche avrebbe potuto e dovuto comportare che, per esempio, Enrico Letta e i vertici ... anche se da entrambe le parti singoli esponenti cercavano alleanze neldegli 'amici e ...Altro che pulizie di Pasqua: spesso nemmeno l’ordinario si riesce a garantire. Ne hanno chiesti 120, ne è stato concesso uno solo. Ed esclusivamente perché la sua mancanza ...Il piano per la scuola del ministro dell'Istruzione: “Docenti per seguire i ragazzi in difficoltà e valorizzare chi ha talento. E gli ...