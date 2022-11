Calendario Assoluti nuoto invernali Riccione 2022 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ilcompleto dei Campionati Italianididi: ecco le informazioni per seguire tutte le gare, intra giovedì 10 e venerdì 11 novembre. I migliori nuotatori del Bel Paese tornano in acqua per l’ultimo test prima dei mondiali in vasca corta di Melbourne (13-18 dicembre). Saranno 458 gli atleti al via in rappresentanza di 117 società presenti, con 239 uomini e 219 donne. Non sono previste staffette e le gare si svolgeranno a sessioni di due giorni. Sono qualificati per la rassegna iridata tutti i medagliati del mondiali di Budapest, i campioni europei di Roma e gli atleti scesi sotto i tempi limite della tabella federale (qui i tempi limite). Di seguito, ilcompleto degli ...