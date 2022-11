Calciomercato | top club europeo piomba su due big della Serie A

(Di giovedì 10 novembre 2022) Uno dei maggiori topeuropei avrebbe messo nel mirino, per rinforzare il proprio attacco, due calciatori del nostro campionato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si avvicina l’inizio del Mondiale in Qatar, competizione che potrebbe rappresentare un palcoscenico per molti top player. Questo determinerà sicuramente le trattative durante la finestra di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

...sportivo della società ucraina Carlo Nicolini ne ha parlato in termini entusiasti a. Se si vogliono prendere certi calciatori che fanno la differenza neiclub ci vogliono anche i ...Aggiornamento dei valori di mercato per il portale Transfermarkt in Premier, Liga, Bundes e Ligue 1: chi sale tra i campioni all'estero Vola l'Arsenal con ben cinque giocatori nella20 (almeno +10 milioni di aumento), ne piazzano tre in classifica anche Bayern e Barcellona. Davanti sono in sette con 20 milioni di ... Top 5 news 10/11/2022 - ore 13: le scelte di Allegri e le ultime verso il Mondiale Lautaro Martinez è uno dei calciatori dell'Inter maggiormente richiesti sul Calciomercato. Grazie alle grandi prestazioni con la maglia dell'Inter, il "Toro" sarebbe finito nel mirino di diversi top ...Accelerazione importante e possibilità di chiudere l'affare una cifra notevole: per Mudryk c'è la svolta decisiva ...