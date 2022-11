Calciomercato Juventus | è imprescindibile per Allegri | rinnovo in vista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Per Massimilianoil giocatore èe lasta preparando ildel contratto Laviene da quattro vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro l’Inter ha dato una grande spinta emotiva a tutto l’ambiente. Questa sera giocherà col Verona di Bocchetti, che necessita di punti salvezza. I bianconeri non possono più sbagliare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

Questa sera tocca allacontro l'Hellas Verona 'La Juve sogna', 'La Juve dirbbla Vlahovic, Danilo rinnovo da leader'. Focus sul momento del Napoli 'Fenomenale, in Europa fa scuola', 'Napoli ...Commenta per primo I precedenti di Hellas Verona -, 14esima giornata di campionato in Serie A. Calciomercato Juve, la comunicazione su Kean | Mercato Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La Juventus avrebbe preso una decisione per quanto riguarda il futuro del giovane Samuel Iling-Junior: ecco la situazione dell'attaccante ...