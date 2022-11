Calcio | Serie A | basta Kean alla Juventus | battuto il Verona e quinto successo in fila

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ladà seguito al proprio buon momento in campionato. La squadra di Max Allegri si prende la quinta vittoria consecutiva inA, superando ilper 1-0. Una vittoria di ‘corto muso’ allo stadio Bentegodi che significa il terzo posto provvisorio a 28 punti, a -10 dal Napoli, in attesa della Lazio che sfiderà il Monza fra pochi minuti. A decidere la sfida, dopo un primo tempo in cui gli scaligeri hanno provato ad infastidire in più di un’occasione Perin, andando subito vicino al gol con Sulemana mentre i bianconeri sono uscitidistanza, è stato il gol di Moiseal 61?; Rabiot serve l’attaccante che rimane freddo avanti a Montipò e segna lo 0-1 grazie anche ad una deviazione di Dawidowicz. Fanno discutere gli ultimi 15 minuti: al 75? un tiro da fuori di Miguel Veloso carambola ...

20.25A: H. Verona - Juventus 0 - 1 Quinta vittoria di fila per la Juventus che espugna il 'Bentegodi': Verona battuto 0 - 1. I bianconeri balzano a 28 punti, Hellas ultimissimo a quota 5. ...I giocatori del Verona erano talmente sicuri di poter beneficiare di undi rigore contro la Juventus che hanno buttato il pallone in fallo laterale per far entrare in azione il Var. E valutare il tocco con la mano nella propria area del difensore della Juventus ...