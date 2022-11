Calcio femminile | l’Italia sfida l’Austria in amichevole | primi mattoncini verso i Mondiali 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Domani, venerdì 11 novembre (ore 17.30), la Nazionale italiana ditornerà in scena e, dopo l’persa a Genova contro il Brasile, la formazione allenata da Milena Bertolini si ripropone con un nuovo ciclo di amichevoli. L’11 novembre le azzurre affronteranno allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro. Un test probante per le nostre portacolori dal momento che le austriache sono temibili, visto quanto fatte vedere agli Europei 2022 (quarti di finale raggiunti). Una prestazione che ha permesso loro di salire nel ranking FIFA alla 19ma posizione. Se si guarda ai precedenti, nelle cinque sfide disputare,ha vinto in quattro circostanze e pareggiato in una e chiaramente si vorrà aggiornare in positivo questo dato. Bertolini dovrà fare a meno di Alice ...