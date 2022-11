Brutte notizie per la Germania | l’attaccante salta il Mondiale

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 novembre 2022) La notizia arriva direttamente da Sky Deutschland, e non lascia spazio a dubbi ne a speranze. Il capitano del Borussia Dortmund e giocatore oramai imprescindibile della nazionale tedesca Marco Reus non parteciperà a Qatar 2022. Doveva essere presente tra i convocati che il CT Flick diramerà nella giornata di oggi, ma la forte infiammazione al piede gli impedisce di essere arruolabile e disponibile per i match che verranno, tanto da non farlo nemmeno partire per la spedizione. Reusinfortunio Marco Reus è out dal, un infortunio lo frena per l’ennesima volta Uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni, capitano e bandiera storica del Borussia Dortmund, Marco Reus è sicuramente catalogabile come uno dei calciatori più sfortunati della sua generazione, sempre tempestato di infortuni che gli ...