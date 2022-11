Il Fatto Quotidiano

... Ferrero,, Danone Nutrica, Oracle Italia, Kpmg LabLaw, Toto Holding, Gmm Farma, Sideralba, ...i 300 milioni di euro di fatturato - spiega l'amministratore delegato Riccardo Pompili che...RICALCOLO In modo piuttosto analogo, Volkswagenche del futuro automatizzato dei propri veicoli, da adesso in poi, si occuperà principalmente la divisione Cariad , con il supporto di. ... Bosch annuncia investimenti per 10 miliardi di euro in digitalizzazione e connettività L'industria automobilistica sta affrontando enormi sfide. digital.auto, l'iniziativa globale lanciata oggi come ecosistema aperto, mira a guidare la trasformazione del settore. L'iniziativa sta raduna ...A partire dal 2022 il sistema verrà utilizzato anche in Nord America" ha spiegato Heiko Mangold, responsabile ingegneria per il settore rail di Bosch Engineering. Il FCW l'incidente di Milano ...