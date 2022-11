Borsa | Europa tonica dopo Wall Street | effetto inflazione Usa

Migliora, per la prima volta da agosto, il sentiment degli investitori in, che si è attestato a - 30,9 punti a novembre. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio ...Le Borse europee si mostrano toniche dopo l'avvio in netto rialzo di Wall Street. I mercati festeggiano il dato migliore delle attese dell'inflazione Usa. Una circostanza che alimenta le aspettative ...Le Borse europee si mostrano toniche dopo l'avvio in netto rialzo di Wall Street. I mercati festeggiano il dato migliore delle attese dell'inflazione Usa. Una circostanza che alimenta le aspettative d ...Melania Trump è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto al fianco del marito Donald in occasione delle Midterm Elections ...