Borsa | Milano incerta con Europa | bene Poste

Money.it

negativa dello 0,33% a 23.701 punti in linea con le altre Borse europee in attesa del dato sul carovita ad ottobre negli Stati Uniti, che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse della ...Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladiriesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Sostanzialmente invariato Francoforte , che riporta un ... Borsa di Milano oggi 9 novembre: il Ftse Mib chiude in cauto rialzo (ANSA) - MILANO, 10 NOV - Piazza Affari e le altre Borse europee si muovono incerte dopo le elezioni di 'midterm' negli Stati Uniti: a Milano ...Quali sono le previsioni azioni automotive Italia Ecco le nostre dedicate ai titoli azionari di Stellantis, Iveco e CNH Industrial che forse lascia Milano.