Borja Valero | «Cancelo a sinistra? Spalletti l’aveva intuito prima di Guardiola»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Fu amore avista trae Luciano. L’ex calciatore dell’Inter e della Fiorentina, infatti, ha elogiato le intuizioni del tecnico del Napoli intervenendo nell’ambito del terzo episodio di Croquetas, su Dazn. In particolare,fa riferimento ad un episodio che riguarda, laterale portoghese attualmente in forza al Manchester City, unanimemente considerato uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Sì, ma quale ruolo?nasce terzino destro, e all’Inter e alla Juventus ha giocato quasi esclusivamente a destra., invece, vista anche la presenza di un’istituzione quale Kyle Walker, ha chiesto quasi immediatamente a Joao di spostarsi sulla, nel ruolo dove – da oramai ...

Durante Croquetas , il podcast di Dazn dedicato alla passione calcistica, l'ex calciatore e il giornalista Marco Russo hanno raccontato un interessante aneddoto su Luciano Spalletti . Spalletti su Cancelo Il tutto risale ai tempi dell'Inter quando, allora ... "Vai a sinistra. No" Borja Valero racconta un aneddoto imperdibile su Spalletti e Cancelo Borja Valero, ai microfoni di DAZN, ha rivelato un curioso retroscena sull'allora allenatore nerazzurro ed il terzino portoghese.