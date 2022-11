Bollette a rate | Superbonus e tetto al contante | il piano del governo

la Repubblica

per le imprese Arriva la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delledi luce e gas. Lo prevede una misura inserita in una bozza del decreto aiuti quater ...Arriva poi la possibilità per le aziende di chiedere la rateizzazione delledi ... La rateizzazione decade in caso di inadempimento di dueanche non consecutive. E' prevista la ... Bollette a rate, bonus aziendali: arrivano i nuovi aiuti anti crisi Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi..Dalla proroga dei crediti di imposta e del taglio delle accise, fino al grande riassetto del Superbonus: ecco cosa contiene la bozza del decreto Aiuti quater, che arriverà nel pomeriggio di giovedì 10 ...