Black Panther | Wakanda Forever | recensione e analisi del film

Il debutto internazionale di: Wakanda Forever sta segnando dei risultati interessanti al di fuori del mercato americano. L'arrivo del film, per adesso, ha raggiunto quota 10,1 milioni di dollari in 17 mercati ...Un flusso sonoro e musicale inarrestabile. Dall'inizio alla fine. Non c'è un attimo, in: Wakanda Forever , che non sia accompagnato dalle note potenti di una straordinaria colonna sonora. In questo senso, e senza lasciare nulla al caso, il regista Ryan Coogler e il ...Il regista di Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler ha parlato dei blockbuster degli anni '90 che più hanno influenzato la pellicola.La pellicola ha raggiunto ottime cifre nel primo giorno al cinema nonostante non sia ancora arrivato negli Stati Uniti.