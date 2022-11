Black Friday | come difendersi dalle truffe

(Di giovedì 10 novembre 2022) Milioni di persone cercheranno ottime offerte per ile il Cyber ??Monday di quest’anno. Sfortunatamente, anche i truffatori hanno piani ben delineati per quei giorni. I consumatori devono essere in grado di riconoscere ed evitare le, sia di persona che online. Soprattutto quando alcune offerte potrebbero essere effettivamente troppo belle per essere vere, occorre tenere gli occhi bene aperti. Di seguito sono riportati alcuni modi per proteggersi durante lo shopping pre-natalizio, oltre a suggerimenti che possono essere utili se si cade vittima di furto di identità o altri “piani fraudolenti” messi in atto da soggetti poco raccomandabili. Fonte Foto Canta \ Adobe StockLo shopping online per ilè diventato fin troppo popolare, lo è quanto lo shopping ...

