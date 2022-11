BJK Cup 2022 | Italia-Canada | gli accoppiamenti Esordio in singolare per Martina Trevisan

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ci sarà anchenel novero dei singolari dell’incontro tradi Billie Jean King Cup. La toscana sarà impegnata nel secondo confronto, quello che la opporrà a Leylah Fernandez in una rivincita del quarto di finale del Roland Garros vinto dall’azzurra, benché la canadese fosse leggermente infortunata. Prima di loro, però, tocca a Elisabetta Cocciaretto sperimentare la potenza di Bianca Andreescu: rimane da capire quanto la marchigiana abbia smaltito il vibrante match di ieri con la svizzera Jil Teichmann, in cui ha mancato (non per sue colpe) un match point. LIVE Cocciaretto-Andreescu,BJK Cupin DIRETTA: alle 11.00 il primoIl doppio è sostanzialmente in divenire, dato che ...

Il match di Billie Jean Kingtra Italia e Canada, seconda giornata del girone A, inizierà alle 11.00. Appuntamento alla Emirates Arena di Glasgow (Scozia). Potrete seguire i match in diretta TV ...Per il talento a disposizione, il Canada punta almeno a pareggiare il miglior risultato in quella che fino a poco tempo fa si chiamava ancora Fed, la semifinale del 1988 . Per l'Italia sarà un compito arduo, ma potenzialmente inutile, poiché anche con un 3 - 0 la Svizzera avrebbe il coltello dalla parte del manico e le basterebbe vincere un ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Martina Trevisan e Leylah Fernandez, valevole come secondo incontro di Italia-Canada, fase finale della Billie Jean King Cup 2022.BJK Cup | Italia-Canada, Martina Trevisan affronterà Leylah Fernandez nel secondo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...