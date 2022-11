BJK Cup 2022 | Italia-Canada 0-3 | Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti battute in doppio

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Epilogo amaro per l’all’Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, nella seconda giornata del Gruppo A delle Billie Jean King Cup Finalsdi tennis: le ragazze di capitan Tathiana Garbin vengonoper 0-3 anche dal, dopo essere uscite sconfitte in, e salutano la competizione senza successi in sei incontri. Tathiana Garbin punta su, mentre Sylvain Bruneau schiera Leylah Fernandez e Gabriela Dabrowski: le nordamericane si impongono per 6-1 6-1 in 47 minuti. L’torna a casa mentre le canadesi domani si giocheranno il passaggio del turno con la Svizzera, ieri vittoriosa sull’sempre per 3-0. Nel primo set la contesa si mette subito in ...