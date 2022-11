BJK Cup 2022 | Italia-Canada 0-2 | Fernandez sconfigge Trevisan 6-0 6-0

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel match valevole come secondo incontro di, preliminari della Billie Jean King Cup, Martinaviene sconfitta da Leylahper 6-0 6-0. Tutto facile per la classe 2002, che porta a casa il derby tra mancine in appena 43 minuti di gioco e regala alil punto dell’aritmetica vittoria. Già eliminate aritmeticamente, le ragazze di Tathiana Garbin incassano quest’umiliante sconfitta e tenteranno di riscattarsi in occasione del doppio. CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Poco da dire su quanto andato in scena a Glasgow, dove di fatto c’è stata una sola giocatrice in campo. A senso unico il primo set, conche ha giocato in maniera divina al punto da perdere appena 4 punti. Più equilibrata la ...