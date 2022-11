Bisogna andare veloci Meloni avverte Fratelli d' Italia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) La legge di bilancio andrà approntata in tempi record, e per questo motivo è necessario un coordinamento dei parlamentari con i vertici dei gruppi di Camera e Senato per evitare fughe in avanti; ma soprattutto va garantita la presenza nelle Commissioni. Giorgiarivolge agli eletti di Fdi un appello alla responsabilità, chiedendo compattezza in vista della presentazione della manovra finanziaria. «Vi prego di fidarvi dei vostri capigruppo, di nonin ordine sparso, di capire quando vi viene detto di no», ha rimarcato nel corso dell'assemblea congiunta la premier e leader did', secondo quanto ricostruito dall'agenzia Adnkronos. La sabbia nella clessidra scorre velocemente e di questo la presidente del Consiglio è consapevole: «Abbiamo pochissimo tempo, siamo fuori tempo per la presentazione ...