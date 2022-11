Billie Jean King Cup 2022 | doppio decisivo per gli Stati Uniti | battuta la Polonia per 2-1

(Di giovedì 10 novembre 2022) Buon esordio per glinella fase a gironi (gruppo D) dellaCup. A Glasgow (Scozia) la Nazionale a stelle e strisce ha sconfitto per 2-1 la(priva della numero 1 al mondo Iga Swiatek) e ha così conquistato una vittoria molto importante.il punto ottenuto con ilconclusivo. Nel primo incontro di giornata è arrivato il successo della statunitense Danielle Collins. La numero 14 al mondo ha faticato più del previsto contro Magdalena Frech (n.116 del ran), ma alla fine ha regalato il primo punto alle compagne grazie al 6-4 3-6 7-6(2) in due ore e 12 minuti di grande battaglia. Sono poi scese in campo l’americana Madison Keys (n.11 WTA) e la polacca Magda Linette, e ...

FERMO - Una manifestazione fondata nel lontano 1963, equiparata alla Coppa Davis maschile ma in tono 'rosa'. Si tratta dellaKing Cup, competizione tennistica per nazionali femminili la cui edizione 2022 è in corso di svolgimento a Glasgow. Quest'oggi però, al termine della prima giornata di gare allestite dalla ...Il cammino dell' Italia nelle Finali diKing Cup 2022 parte con una sconfitta per mano della Svizzera . Una sfida che vedeva, sulla carta, le azzurre decisamente sfavorite. Ma a fine giornata non manca qualche rimpianto, come ...Non certamente un mercoledì da incorniciare per Jasmine Paolini, che ha perso entrambi gli incontri giocati nella Billie Jean King Cup contro la Svizzera. "Sono state due sconfitte dure, soprattutto i ...Tathiana Garbin commenta la sfida di Billie Jean King Cup Finals che l'Italia ha perso per 3-0 contro la Svizzera di Belinda Bencic ...