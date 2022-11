Benzina | bollette | tetto al contante e trivelle Cosa prevede il nuovo dl aiuti | la bozza

Prorogato lo sconto sulle accise, rateizzazione delle fatture per le imprese, cash fino a 5mila euro, via libera alla ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi oltre le 9 miglia. E il Superbonus ...9 miliardi Il primo provvedimento del governo Meloni contro il carostanzierà in tutto 9 ... mentre 1,5 miliardi serviranno per allungare lo sconto da 30 centesimi su un litro die di ..."Si taglia un po' il flusso di gas e tutti sono impauriti. Ci si chiede come passerà l'inverno, ci si preoccupa per il rincaro della benzina. Si guarda al rialzo del costo della elettricità. Per noi i ...Questa sera il Consiglio dei ministri. "In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette", scrive ...